CBG keurt nieuwe productie schildkliermedicijn Thyrax Duotab goed

Productie goedgekeurd

Het productieproces op de nieuwe locatie van de Thyrax tabletten is goedgekeurd. De partijen voldoen aan dezelfde kwaliteits- en stabiliteitseisen als de oude tabletten. Het bedrijf Aspen Pharma Trading heeft het CBG laten weten Thyrax Duotab van 0,025 mg, 0,100 mg en 0,150 mg binnen enkele weken te kunnen leveren.

De afgelopen periode heeft Aspen verbeteringen doorgevoerd in het productieproces op de nieuwe locatie om te voldoen aan de kwaliteitseisen. Het CBG zal samen met Bijwerkingencentrum Lareb mogelijke bijwerkingen of andere gezondheidsklachten van de tabletten goed in de gaten houden.

Advies aan patiënten

Het CBG adviseert patiënten die overwegen om over te stappen naar een ander medicijn met levothyroxine, zoals Thyrax Duotab om dit dan altijd met hun behandelend arts te overleggen.