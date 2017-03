RIVM waarschuwt voor nep-brief uitnodiging verplichte HIV-test

'Deze brief is niet afkomstig van het RIVM', zo waarschuwt het RIVM donderdag. 'Het RIVM doet geen onderzoek waarin mensen verplicht worden om deel te nemen. Er lijkt hier sprake van een onsmakelijke 1 april-grap', aldus het RIVM.

In de brief worden mensen opgeroepen om zich zaterdag verplicht te melden bij een in de brief genoemd zorgcentrum in hun buurt om daar bloed, urine en wangslijm te laten afnemen.