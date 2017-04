RIVM: Nog te veel suiker in voedingsmiddelen

Ondanks eerdere afspraken, doet de levensmiddelenindustrie nog onvoldoende hun best om suiker, vet en zout in voedingsmiddelen te verminderen.

Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het suikergehalte in vrijwel alle voedingsmiddelen in de afgelopen vijf jaar bleef gelijk.

Suiker gelijk gebleven

Het zoutgehalte in brood was in 2016 gemiddeld 19 procent lager dan in 2011. Ook bepaalde soorten sauzen, soepen, groenten en peulvruchten in blik of glas en chips hebben een lager zoutgehalte, tussen de 12 en 26 procent lager dan in 2011. Daarnaast hebben enkele productgroepen (bijvoorbeeld sommige soorten vleeswaren) een lager verzadigd vetgehalte gekregen. Het suikergehalte is in alle onderzochte productgroepen gelijk gebleven.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het RIVM naar de gehalten aan zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen ten opzichte van 2011.

Afspraken

De afgelopen jaren zijn vanuit het Akkoord Verbetering Productsamenstelling afspraken gemaakt over het maximumgehalte aan zout, verzadigd vet en calorieën (suikers, vet) in voedingsmiddelen. De lagere gehalten zijn vooral te zien bij productgroepen waarvoor deze afspraken zijn gemaakt. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit akkoord begin 2014 afgesloten met brancheorganisaties van de voedingsmiddelenindustrie, retail, horeca en catering. Het doel is om het voor de consument gemakkelijker te maken voor gezonde producten te kiezen.