Orthodontist krijgt behandel verbod voor vrouwen

Orthodontist Jahid P. mag geen contact meer hebben met vrouwelijke patiënten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft hem hiervoor een bevel opgelegd. Jahid P. werkt bij tandartsenpraktijken in Deventer en Halle.. Ook bij eventuele andere praktijken mag hij geen contact hebben met vrouwelijke patiënten.

Een aantal meisjes en vrouwen heeft melding gedaan van ongepaste aanrakingen. Daarop zijn zowel de politie als de inspectie een onderzoek begonnen.

Tuchtklacht

De orthodontist ontkent zelf de beschuldigingen van de meisjes en de vrouwen. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog en de inspectie bereidt een tuchtklacht voor.

De inspectie vindt het aannemelijk dat er sprake is van ontoelaatbaar grensoverschrijdend gedrag. De IGZ komt tot deze conclusie door het aantal meldingen en de aard ervan. Ook gesprekken met onder andere de orthodontist hebben hierbij een rol gespeeld.

Recente melding

De inspectie denkt dat de kans op herhaling groot is. Zowel de IGZ als de politie hebben met Jahid Payam gesproken. Na deze gesprekken is op 22 maart nog een melding binnengekomen bij de IGZ over een recent voorval.

De IGZ heeft daarop besloten om een bevel op te leggen. Dit om te voorkomen dat de orthodontist nog contact heeft met vrouwelijke patiënten.

Duur van het bevel

Het bevel is ingegaan op dinsdag 28 maart 2017. Het geldt tot aan de uitspraak van de tuchtrechter of totdat er geen acuut gevaar meer is.