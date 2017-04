Ouders met kleine kinderen vaker verkouden of grieperig

Vier op de tien Nederlanders die verspreid over 2016 zijn ondervraagd door het CBS, gaven aan dat ze in de twee maanden daarvoor verkouden of grieperig waren. Drie kwart van de kinderen onder de vier jaar had hier last van. Ouders van jonge kinderen hebben zelf ook vaker een infectie van de bovenste luchtwegen, zoals verkoudheid, dan leeftijdsgenoten zonder of met oudere kinderen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van de ouders met kinderen jonger dan vier jaar gaf 56 procent aan dat ze verkoudheid, keelontsteking, griep of voorhoofdsholteontsteking hadden in de twee maanden voordat ze werden ondervraagd. Ouders van kinderen van vier tot twaalf jaar en twaalf jaar of ouder zijn minder vaak verkouden, evenals mensen zonder thuiswonende kinderen. Niet alle ouders vallen onder een van deze categorieën, die zo zijn ingedeeld om verschillende fases van ouderschap goed te kunnen vergelijken.

Ouders van jonge kinderen anderhalf keer vaker verkouden

Bovenste luchtweginfecties komen over het algemeen minder voor bij mensen boven de veertig dan bij jongeren. Dat ouders van jonge kinderen vaker verkouden of grieperig zijn, kan dus ook samenhangen met het feit dat ze gemiddeld jonger zijn dan mensen zonder thuiswonende kinderen of met oudere kinderen. Als rekening wordt gehouden met hun leeftijd, blijkt dat ouders van jonge kinderen nog steeds ruim anderhalf keer zoveel kans hebben om grieperig of verkouden te worden dan mensen zonder kinderen of ouders van kinderen van twaalf jaar of ouder. Vrouwen hebben overigens even vaak een infectie aan de bovenste luchtweg als mannen.

75-plussers hebben vaakst ontstekingen aan onderste luchtweg

Bij een longontsteking of acute bronchitis zijn juist de onderste luchtwegen ontstoken. In het afgelopen jaar had 2 procent van de bevolking hier last van in de twee maanden voordat ze deelnamen aan de enquête. Boven de 65 jaar neemt de kans op deze ontstekingen toe. Van de 75-plussers had 5 procent hier in 2016 last van.