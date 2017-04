Diakonessenhuis implanteert eerste hartmonitor met smartphone-app

In de Nationale Hartweek, heeft het Diakonessenhuis bij de eerste patiënt in Nederland een hartmonitor geïmplanteerd die verbonden is met een smartphone-app. De patiënte is een 53-jarige vrouw uit de provincie Utrecht. Met de hartmonitor wordt onderzocht of de klachten van een patiënt worden veroorzaakt door een hartritmestoornis. Dankzij deze hartmonitor met smartphone-app hoeft de patiënt geen aparte afstandsbediening bij zich te dragen, een smartphone is voldoende, en de gegevens worden direct doorgestuurd.

De hartritmemonitor registreert het hartritme als dit verstoord raakt, volgens vooraf aangebrachte instellingen. Als de patiënt zelf ook iets afwijkends voelt, kan hij/zij de app activeren. Via een bluetooth-verbinding registreert de app dan het hartritme en stuurt de gegevens direct, via het gsm-netwerk, door naar de beveiligde server van de fabrikant. De pacemakerspecialisten van het Diakonessenhuis controleren en analyseren dagelijks de uitslagen van de patiënten. Bij ernstige klachten kan de patiënt direct contact opnemen met het ziekenhuis om de gegevens te laten analyseren. Zonodig wordt dan de cardioloog ingeschakeld.

Volgens cardioloog Jeroen Bucx geeft de nieuwe hartmonitor met app meer gebruiksgemak voor de patiënt dan de huidige implantaten met afstandsbediening. “Het voordeel van deze geïmplanteerde hartmonitor met app is, is dat de patiënt geen aparte afstandsbediening bij zich hoeft te dragen, maar dat de app op de eigen smartphone geïnstalleerd kan worden. Een voordeel van de app is ook, dat de patiënt deze direct kan activeren zodra hij of zij klachten rondom het hart krijgt en dat deze de gegevens direct doorstuurt. Als de patiënt de klacht als ernstig ervaart, kan hij of zij ons bellen en dan kunnen wij meteen meekijken of de klacht is veroorzaakt door een hartritmestoornis. Met de huidige implantaten worden de gegevens pas doorgestuurd als de patiënt weer in de buurt is van zijn/haar ‘zender’ die meestal thuis op het nachtkastje staat. Ook een voordeel is de bluetooth-verbinding tussen de app en de geïmplanteerde monitor. Nu moeten mensen de afstandsbediening tegen het implantaat aan houden voor een verbinding. De app kan tot een afstand van 1,5 meter verbinding maken, en dat voelt prettiger voor de patiënt.”

Het apparaatje zit tijdelijk in het lichaam, net onder de huid. De implantatie is een eenvoudige ingreep met weinig risico's. De hartmonitor is een halve centimeter breed en heeft de lengte en dikte van een lucifer. De monitor wordt met een inbrenghuls geplaatst, vlak onder de huid, tussen het borstbeen en de schouder. Het implanteren duurt ongeveer 15 tot 30 minuten en gebeurt onder plaatselijke verdoving. De patiënt is na de plaatsing meteen weer op de been. De app draait onder IOS en Android. Indien de patiënt zelf geen smartphone heeft, stelt het ziekenhuis er een beschikbaar. Deze smartphone kan alleen gebruikt worden voor het activeren van de app en het verzenden van de gegevens, maar heeft geen andere functies.