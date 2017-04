Meer inzicht en regie diabetespatiënten op E-health platform

Diabetespatiënten kunnen vanaf nu in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem diabeteszorg krijgen met Mediq DiaCare. 'Dit zorgprogramma voorziet in een beveiligd e-health platform, een app en educatie', zo laat het ziekenhuis maandag weten.

Eigen regie vergroten

Mensen met diabetes kunnen samen met hun behandelaar kiezen voor een bloedglucosemeter die in staat is om de gemeten bloedglucosewaarden naar de app door te sturen die doorlopend feedback geeft. Met dit inzicht kunnen mensen met diabetes hun eigen regie vergroten en met zelfvertrouwen beslissingen over hun gezondheid nemen.

Beveiligde verbinding

De diabetesverpleegkundige blijft via een beveiligde digitale omgeving betrokken bij het zorgproces. Het programma is uitvoerig getest in samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis en wordt ondersteund door ONVZ Zorgverzekeraar. 'We zien dat patiënten actiever hun bloedglucosewaarden controleren en groeien in hun zelfredzaamheid', zegt Jolanda Geessink, diabetesverpleegkundige bij het Slingeland Ziekenhuis.

DiaCare-app

'De DiaCare-app toont hen direct wat het effect van bepaald gedrag of voedsel op hun bloedglucosewaarden is. Patiënten geven aan dat ze te hoge of lage bloedglucosewaarden beter kunnen voorkomen nu ze zien waardoor die ontstaan. De diabetesverpleegkundige kan meer proactief handelen en een meer coachende rol vervullen, wat voor beide partijen prettiger is.'

Slimmer en effectiever zorgproces

'We zijn ook met andere ziekenhuizen in gesprek over invoering van Mediq DiaCare. Deze oplossing maakt de diabeteszorg efficiënter en effectiever door de patiënt centraal te stellen. Vanuit één omgeving hebben mensen met diabetes en hun diabetesbehandelaar inzicht in actuele informatie zoals glucosewaarden, educatie en consultvoorbereiding. Zo is er beter zicht op de diabetesregulatie en wordt zelfmanagement gestimuleerd. Het op deze manier vormgeven van zorg op maat levert niet alleen betere gezondheidsuitkomsten op, maar draagt ook bij aan het beheersbaar houden van de zorgkosten', aldus Marco Verhofstadt, directeur Mediq Direct Diabetes.

Patiëntvriendelijkere zorg

ONVZ Zorgverzekeraar is de eerste zorgverzekeraar die Mediq DiaCare ondersteunt. 'Dit is een goed voorbeeld van hoe technologie de zorg beter en vooral patiëntvriendelijker kan maken', stelt bestuursvoorzitter Jean-Paul van Haarlem. 'De impact die diabetes op iemands leven heeft is groot. Aanpassen van eetgewoontes, op vaste tijden insuline gebruiken, en vergeet ook de ritjes naar het ziekenhuis niet. Beter inzicht in de bloedglucosewaarden geeft mensen met diabetes meer eigen regie, en zorgt voor een betere balans en gezondheid.'

Meting gezondheidsuitkomsten en effect op zorgkosten

Om de meerwaarde van dit zorgprogramma inzichtelijk te maken, meten het Slingeland Ziekenhuis en Mediq het effect op de gezondheidsuitkomsten en zorgkosten. De testgroep bij het ziekenhuis is inmiddels uitgebreid tot 120 patiënten. Zij gebruiken de app en glucosemeter, en worden gecoacht door diabetesverpleegkundigen die het DiaCare e-health platform gebruiken.

Aan de hand van hun bevindingen wordt Mediq DiaCare geoptimaliseerd en doorontwikkeld. De effectmeting wordt begeleid door onderzoeksafdeling IQ healthcare van het Radboudumc. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting eind 2017 beschikbaar.