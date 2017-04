Ook Jumbo past ‘sap’ vruchtendranken aan

Jumbo verkoopt in haar webshop niet langer vruchtendranken en nectars onder de categorie ‘sap’. Tegen deze categorie-indeling had foodwatch een klachtenprocedure bij de Reclame Code Commissie lopen.

Sap is een beschermde term voor producten die voor 100% uit vruchtensap bestaan. Veel dranken die door Jumbo verkocht werden in de categorie ‘sap’, bestonden echter vooral uit suikerwater met vaak maar een kleine hoeveelheid sap. Zo verkocht Jumbo onder de categorie ‘ongekoeld sap’ bijvoorbeeld Jumbo Helder granaatappel acai, een drank met welgeteld 0,01% granaatappelsap en 0,01% acaibessensap. foodwatch vindt dit misleidend en had hierover een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

Tot haar verrassing kreeg foodwatch in eerste instantie geen gelijk van de reclamecommissie, en kondigde meteen aan verder te zullen procederen. Jumbo kiest nu eieren voor haar geld en heeft de webshop toch aangepast. De categorie ‘sap’ is veranderd in ‘sap, dranken’. Zowel Albert Heijn als Plus maakten in hun webshops dezelfde fout, maar pasten dit vorige maand vrij snel aan nadat foodwatch de klacht indiende. Alle drie de klachtenprocedures van foodwatch zijn daarom stopgezet.

Dranken: veel water, suiker en additieven, weinig vruchten

Sap is een beschermde term die alleen gebruikt mag worden voor puur 100% vruchtensap. Er mag geen suiker of andere stoffen aan zijn toegevoegd, en het mag ook niet verdund zijn met water. Andere dranken toch sap noemen is misleidend en in strijd met de wet. Veel drankenproducenten doen er echter alles aan om hun vaak ongezonde drankjes, gezond en fruitig te laten lijken. Een veel beproefde methode is om een drankje het uiterlijk te geven van puur vruchtensap. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan met afbeeldingen van grote stukken fruit op de verpakking, terwijl die regelmatig maar voor 1% of zelfs minder in het product aanwezig zijn. Hoewel zo veel consumenten op het verkeerde been worden gezet, is dit helaas wettelijk toegestaan. Legale misleiding, noemt foodwatch dat.