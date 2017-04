Meer mensen met een soa in Nederland

De Centra Seksuele Gezondheid worden steeds effectiever in het opsporen van soa’s. In 2016 zijn er 11% meer chlamydia-diagnoses vastgesteld bij vrouwen en heteroseksuele mannen dan in 2015. Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) wordt steeds vaker gonorroe gevonden. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2016 van het RIVM. Een reden voor de stijging is dat er steeds meer mensen getest worden die behoren tot de groepen met een hoog risico op soa’s.