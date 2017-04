Gezonde leefstijl voorkomt 9 tot 16 miljoen Alzheimerpatiënten in 2050

Roken, niet bewegen, hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid, diabetes en depressie zijn belangrijke oorzaken voor het ontstaan van dementie. Dat blijkt uit Brits en Amerikaans onderzoek, gepresenteerd in medisch tijdschrift The Lancet. “Daarvan is niet bewegen veruit de belangrijkste boosdoener”, aldus hoogleraar neuropsychologie dr. Erik Scherder.

Scherder is een van de sprekers tijdens het eerste Nederlandse leefstijlgala dat plaatsvindt op dinsdagavond 18 april in Stadsschouwburg Amsterdam. In 2050 zouden er wereldwijd 8.8 tot 16.2 miljoen minder Alzheimerpatiënten zijn als mensen hun leefstijl aanpassen en kiezen voor een gezonde manier van leven. Dat betekent: stoppen met roken, intensief bewegen, gezond eten en minder stress. “Reden genoeg dus voor een avond over de oorzaken en gevolgen van onze leefgewoonten”, aldus de hoogleraar. “Maar vooral over wat we er zelf aan kunnen doen om onze gezondheid te verbeteren.”