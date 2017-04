Onderzoek persoonlijk actieplan COPD beste longonderzoek

Anke Lenferink, onderzoekster van het Medisch Spectrum Twente in Enschede, heeft de Longdagen Publieksprijs gewonnen. Dit is de prijs voor het beste longonderzoek volgens patiënten. Lenferink oogstte lof met haar onderzoek naar een persoonlijk actieplan waarmee mensen met COPD en andere chronische ziekten hun klachten eerder kunnen herkennen en zelf behandelen. Daardoor duurt een longaanval minder lang en belanden longpatiënten minder vaak met hun klachten in het ziekenhuis.

Grote eer

Lenferink reageert verheugd: “Het is een grote eer dat we de Publieksprijs in ontvangst mochten nemen voor ons onderzoek naar een persoonlijk actieplan voor patiënten met COPD en andere chronische ziekten, zoals hartfalen, angst, depressie en diabetes.” Het onderzoek werd naast het ziekenhuis in Enschede ook gedaan in Nijmegen en in drie ziekenhuizen in Adelaide, Australië. Lenferink: “Samen hebben we ervoor gezorgd dat het gebruik van een persoonlijke actieplan leidt tot een kortere duur van een longaanval en een kleinere kans op opnames voor longklachten. We willen ons actieplan graag aanbieden op een digitaal platform, zodat nog meer patiënten gebruik kunnen maken van deze hulpmiddelen.”

Longdagen Publieksprijs

Voor de Publieksprijs werden vijf kandidaten geselecteerd. Tijdens de Longdagen presenteerden de genomineerden hun onderzoek en konden patiënten met de onderzoekers in gesprek. Ruim 2.500 mensen brachten hun stem uit, online en tijdens de Longdagen. Lenferink ontving de prijs van 2.500 euro aan het einde van de Longdagen, bij het afsluitende debat. De Longdagen zijn onderdeel van de Week van de Longen. Een unieke week waarin artsen, onderzoekers en patiënten samenkomen om de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en zorg met elkaar te delen.

Winnaar Dirkje Postma Talent Award

Het onderzoek van Jennifer Collins van het Erasmus MC in Rotterdam werd tijdens de Longdagen beloond met de Dirkje Postma Talent Award. Collins doet onderzoek naar de interacties van longstamcellen met andere cellen, zoals cellen van het afweersysteem en bacteriën, in hun omgeving. Hiermee kan een behandeling worden ontwikkeld die longstamcellen stimuleren hun werk weer goed te doen. Dit onderzoek kan o.a. een bijdrage leveren aan de genezing van Bronchopulmonale dysplasie (BPD). BPD is een ziekte waarbij de baby moeite heeft met ademhalen. Het komt vooral voor bij baby’s die te vroeg zijn geboren.

Stimuleren talentvolle onderzoekers

De Dirkje Postma Talent Award richt zich op jonge talentvolle onderzoekers. Het Longfonds wil hen stimuleren om onderzoek te doen naar longen. Met deze subsidie van € 200.000 kunnen ze bijvoorbeeld een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen. Zo helpt het Longfonds hen met de volgende stap in hun wetenschappelijke carrière. Het stimuleren van talentvolle onderzoekers komt het longonderzoek in Nederland ten goede. Voor de komende vijf jaar wil het Longfonds ieder jaar één Dirkje Postma Talent Award toewijzen.