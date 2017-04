Jumbo roept ongerookte Coburgerham vanwege salmonella bacterie

Het betreft een maatregel in verband met de mogelijke aanwezigheid van de salmonella bacterie, aangetoond in een kwaliteitscontrole. Wanneer deze bacterie aanwezig is, kan het consumeren van de genoemde producten een gevaar vormen voor de gezondheid. Vooral bij zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Klanten die de producten gekocht hebben, krijgen hun geld terug. Een aankoopbon is niet nodig, aldus Jumbo.