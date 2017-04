Aantal maatregelen vogelgriep versoepeld

Aanpassing bezoekverbod

'Het gaat om een aanpassing van het bezoekverbod aan vogelverblijfplaatsen en het verplicht klinisch onderzoek bij vervoer van pluimvee. De overige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, blijven van kracht', aldus het ministerie.

Hobbyhouders

Uit de risicobeoordelingen van de deskundigengroep blijkt dat met name het verspreidingsrisico tussen bedrijven is gedaald. Daarom wordt het bezoekverbod nu versoepeld. Voor hobbyhouders van vogels komt het bezoekverbod te vervallen. Bij commerciële pluimveebedrijven is bezoek alleen mogelijk als wordt voldaan aan een streng hygiëneprotocol.

Verplichte klinisch onderzoek

Daarnaast komt er een einde aan het verplichte klinisch onderzoek voor het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf. Ook het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht.