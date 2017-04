Angst voor een soa, chat je 'brandende' vraag

Met deze nieuwe applicatie ontdek je snel en eenvoudig of je risico loopt op een soa en hoe je die het beste kunt laten testen. Ook verwijst Advies.chat, naast GGD en huisarts, naar betrouwbare soa-zelftest aanbieders. Dé oplossing voor iedereen die drempels ervaart om zich te laten testen op soa’s als chlamydia en hiv, bijvoorbeeld door schaamte, kosten of angst voor de uitslag. Zo heb je direct toegang tot advies op maat, kijkt niemand mee als je vragen beantwoordt over je seksleven én kun je voorkomen dat je klachten krijgt.

25.000 mensen met hiv

In Nederland leven zo’n 25.000 mensen met hiv. Ruim 10% van hen is niet op de hoogte van de eigen hiv-status omdat hier niet op is getest. Ook met andere soa lopen mensen regelmatig te lang door. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld door chlamydia of gonorroe klachten krijgen als chronische buikpijn, onvruchtbaarheid en vroeggeboorte. Mannen kunnen een bijbalontsteking krijgen of tijdelijke verminderde vruchtbaarheid.

‘Elke drempel voor het testen op soa is schadelijk voor de volksgezondheid. Met Advies.chat heeft nu iedereen in Nederland direct toegang tot betrouwbaar soa-testadvies’, vertelt Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding van Soa Aids Nederland. ‘Vroege opsporing en behandeling van hiv en andere soa maakt de kans dat je klachten krijgt stukken kleiner én voorkomt dat je soa doorgeeft aan een ander.’

Toenemend gebruik soa-zelftests

Er zijn allerlei redenen waarom mensen zich niet laten testen, bijvoorbeeld door angst voor de uitslag, ongemak bij de huisarts, bezuinigingen waardoor minder mensen terecht kunnen bij de GGD of simpelweg door de kosten die met een soa-test gemoeid zijn. Hoog-risicogroepen die wel mogen testen bij de GGD hebben soms te maken met lange wachttijden voor ze terecht kunnen.

‘Voor het testen op soa’s adviseren wij altijd om naar je huisarts of GDD te gaan, maar niet iedereen wil of kan daar naartoe. We zien dat steeds meer mensen gebruik maken van soa-zelftests, helaas is een groot deel van dit aanbod totaal onbetrouwbaar. Advies.chat gidst je online naar een aanbod van soa-zelftests waar je wel van op aan kunt’, besluit Hanna Bos. ‘Als mensen dan toch kiezen voor een soa-zelftest wordt dit ondersteunend aan het werk van professionals in de soa-zorg in plaats van ondermijnend. Zo kunnen we de verspreiding en de gevolgen van hiv en andere soa met elkaar beter tegen gaan.’