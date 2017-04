Catharina Ziekenhuis biedt kansen aan patiënten met trombose-arm

Jonge mensen met een trombose-arm of neurogeen Thoracic Outlet Syndroom (NTOS) krijgen in Nederland te vaak te horen dat ze uitbehandeld zijn. “Onterecht”, zeggen vaatchirurg prof. dr. Joep Teijink en neuroloog dr. Bart van Nuenen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.