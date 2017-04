Stotter app ‘Get The Flow' van Sanne Hans en Ali B

Ongeveer 5% van de kinderen stottert. Vodafone wil deze kinderen een tool geven om – naast social media en Whatsapp - ook sprekend contact met elkaar te kunnen maken. In samenwerking met de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS, onderdeel van stotteren.nl) en zangeres Sanne Hans heeft Vodafone een stotter app ontwikkeld: Get The Flow.

Het doel van de app is om op een toffe manier je spraak te trainen en het zelfvertrouwen van kinderen te boosten. Tegelijkertijd brengt de app kinderen met elkaar in contact, doordat ze kunnen duo rappen met elkaar. Dat vermindert het gevoel dat ze de enigen zijn die stotteren. De app bevat verschillende oefeningen en raps geschreven door bekende rappers als Broederliefde, Sevn Alias, Kevin, Soufiane Eddyani en Jairzinho. Ali B schreef de eindbaasrap, een allitererende tong twister als ultieme uitdaging.

Met ‘Get The Flow’ worden stotterende kinderen aangemoedigd om hun spraak te trainen, kunnen ze raps opnemen en duo rappen met andere stotterende kinderen. Met deze mobiele tool wil Vodafone een steentje bijdragen aan de missie van NFS en Sanne Hans om kinderen duidelijk te maken dat het niet uitmaakt of je stottert. De app is onderdeel van Powerful Connections, het brand engagement programma van Vodafone, waarin de netwerk provider laat zien hoe technologie mensen verbindt en de maatschappij kan verbeteren.

‘Wij zijn heel blij met dit initiatief. Juist voor deze kids, waarbij zelfvertrouwen een belangrijk issue is, is er weinig cool oefenmateriaal,” aldus Anja van der Vlist van NFS. ‘Rappen brengt je in de speech flow en daardoor wordt praten makkelijker. Daarnaast is ritme ook een belangrijk element dat de vloeiendheid kan bevorderen. Ook voor kinderen die niet stotteren is dit een leuke en speelse manier om met spraak te oefenen.’Een testpanel -bestaande uit kinderen die stottertherapie volgen- is enthousiast over ‘Get The Flow’. De kinderen vinden de app een coole aanvulling op hun huidige spraakoefeningen. ‘Ik vind het leuk dat je rap wordt opgenomen en dat je ook de video’s van andere kinderen kunt zien!’ Negen van de tien kids zou vriendjes uitnodigen om samen te gaan rappen met de app.

Vanmiddag lanceerde zangeres Sanne Hans de app in club Bitterzoet in Amsterdam. Samen met haar fans rapte zij Ali B’s tong twister, de eindbaas van de app. ‘Uit ervaring weet ik hoe vervelend het kan zijn als stotteren je zelfvertrouwen in de weg staat. Met deze app kunnen kinderen op een coole manier samen bezig zijn met spraak en rap. Ik geloof dat dit een boost geeft aan het zelfvertrouwen én de sociale vaardigheden van kids. In mijn tijd hadden we dit natuurlijk niet, ik had hier veel lol aan beleefd.’

Mini-rapper uit Volendam

Om goed te laten zien wat rappen kan betekenen voor kinderen die stotteren, heeft Vodafone een korte film gemaakt over Mitch, een twaalfjarige jongen uit Volendam die als eerste de app gaat gebruiken en een voorbeeld is voor alle andere stotterende kinderen. Bekijk het verhaal hier

Over de app

De app is beschikbaar voor Android en gratis te downloaden in de Google Play Store via gettheflow.net.