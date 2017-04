Onderzoek naar oplossing op celniveau die artrose bij de bron aanpakt

Stichting De Weijerhorst maakt het project 'Bewegen zonder pijn' mede mogelijk met een subsidie van anderhalf miljoen euro op een totaal budget van 2,5 miljoen euro. Dokter Tim Welting zal samen met dokter Pieter Emans en prof. dr. Lodewijk van Rhijn de komende vijf jaar het onderzoek coördineren.

1.500.000 mensen met artrose

Artrose is een groot maatschappelijk probleem. Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben op dit moment te kampen met de aandoening. Hoewel de kans op artrose toeneemt met de leeftijd, krijgen jongere mensen ook steeds vaker te maken met de ziekte.

Een echte behandeling is er niet. Medicatie is enkel gericht op pijnbestrijding en ook een gewrichtsvervanging is eigenlijk slechts een tijdelijke oplossing, omdat een prothese aan slijtage onderhevig is. Maastrichtse onderzoekers werken nu aan een oplossing op celniveau die artrose bij de bron aanpakt.

Onomkeerbaar proces

Artrose is een complexe aandoening aan de gewrichten, waarbij het verouderen van kraakbeen een voorname rol speelt. Kraakbeencellen maken normaliter soepel en glad kraakbeen aan. Gedurende het ouder worden zijn de cellen daar echter minder goed toe in staat en wordt het kraakbeen van slechtere kwaliteit en ontstaat artrose.

Pijn en ongemak

Uiteindelijk kan het kraakbeen zelfs helemaal verdwijnen. Artrose en het verlies van kraakbeen in de gewrichten zorgt voor veel pijn en ongemak, waardoor pijnstilling of een gewrichtsprothese noodzakelijk is. Het Maastrichtse onderzoeksteam heeft in het laboratorium ontdekt hoe verlies van gezond kraakbeen voorkomen kan worden.

Preventie

Het Reumafonds financierde het pionierende onderzoek dat leidde tot de ontdekking van een specifieke stof die er voor kan zorgen dat kraakbeen soepel blijft. 'Als iemand artrose-klachten krijgt, zouden we preventief deze stof kunnen toedienen en artrose kunnen afremmen', zegt Welting.

In het nieuwe onderzoeksproject gaan de onderzoekers hun vermoedens verder toetsen in de praktijk. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat een specifieke ontstekingsremmer, naast pijnstilling, ook een gunstig effect heeft op de gezondheid van kraakbeencellen. Ook dit zullen de wetenschappers nader gaan bestuderen in het project 'Bewegen zonder pijn'.

Waardevol project

Prof. mr. Schonis, voorzitter van Stichting De Weijerhorst, benadrukt het belang om dergelijk medisch-wetenschappelijk onderzoek te steunen: 'Wij zien het als onze maatschappelijke taak om onder meer medische vooruitgang te stimuleren. Artrose is een groeiend probleem in de samenleving.

'Bewegen zonder pijn' is een innovatief project, dat bijdraagt aan de preventie van de aandoening, waardoor we met zijn allen gezond en pijnvrij ouder kunnen worden. Daar willen wij als stichting dan ook graag onze steun aan verlenen.'

Orthopedisch chirurg prof. dr. Lodewijk van Rhijn is verheugd met de steun van Stichting de Weijerhorst: 'We kunnen nu een echte stap zetten naar behandeling van artrose bij de bron. Dat zal niet alleen veel leed kunnen gaan besparen, maar bijvoorbeeld ook operaties voorkomen. Dat zorgt tevens voor een daling van de zorgkosten.'