Chemopomp verlengt leven bij in lever uitgezaaide darmkanker

Chirurg-oncoloog dr. Bas Groot Koerkamp van het Erasmus MC Kanker Instituut leidde dit onderzoek, dat plaatsvond in het Memorial Sloane Kettering Cancer Center te New York.

Lever

Darmkanker komt veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er circa dertienduizend nieuwe patiënten. Ongeveer de helft van hen krijgt uitzaaiingen in de lever. Die kunnen vaak operatief worden verwijderd, maar bij 80% van de geopereerde patiënten keert de kanker terug. Chemotherapie in pilvorm of via het infuus verkleint die kans niet. Er is op dit moment in Europa geen behandeling om het terugkomen van de kanker na de operatie te voorkomen.

Nederland

Groot Koerkamp onderzocht in de VS een grote groep patiënten die na operatieve verwijdering van de uitzaaiingen in de lever een pompje onderhuids geïmplanteerd kregen. Dat pompje geeft chemotherapie op de plek waar die het meest nodig en effectief is, namelijk rechtstreeks in de lever. Hij gaat een soortgelijk onderzoek nu ook in Nederland opzetten en heeft daarvoor een subsidie van KWF ontvangen.

Gespaard

De zogeheten HAI (Hepatic Arterial Infusion)-pomp dient de chemotherapie, floxuridine, toe in de slagader naar de lever. De kankercellen ontvangen zo een hoge dosis chemotherapie. Het gaat hierbij om kankercellen in de lever die op de CT-scan en tijdens de operatie onzichtbaar waren en daarom niet door de chirurg zijn verwijderd. De gezonde levercellen worden grotendeels gespaard, omdat zij vooral bloed krijgen via de poortader.

Opgenomen

Het bijzondere van floxuridine is dat het vrijwel volledig wordt opgenomen in de lever. Hierdoor ontstaat een concentratie in de lever die vierhonderd keer hoger is dan buiten de lever. De chemotherapie werkt dus heel gericht: torenhoge concentratie in de kankercel met minimale bijwerkingen en daardoor een betere kwaliteit van leven. Slechts enkele patiënten hadden bijwerkingen, zoals maagklachten of galwegklachten.

KWF

De resultaten zijn 21 april gepubliceerd in het vakblad Journal of Clinical Oncolgy. Groot Koerkamp heeft eind 2016 een grote subsidie van KWF Kankerbestrijding ontvangen om de effectiviteit van de HAI-pomp in Nederland te onderzoeken. Voor het onderzoek in Nederland komen patiënten in aanmerking met uitzaaiingen van darmkanker in de lever.