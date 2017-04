Samenwerking UMCG en Prinses Máxima Centrum in zorg voor kinderen met kanker

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Prinses Máxima Centrum in Utrecht gaan intensief samenwerken in de zorg voor kinderen met kanker. De samenwerking richt zich specifiek op de behandeling van kinderen met protonentherapie, een nieuwe bestralingsbehandeling tegen kanker. Doel is om kinderen met kanker vanuit beide locaties de best mogelijke zorg te geven die naadloos op elkaar is afgestemd. Vandaag ondertekenen de organisaties hiervoor een overeenkomst.

De umc‘s en regionale ziekenhuizen werken samen met het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie aan concentratie van kinderoncologische zorg in Utrecht. Doel is om kinderen met kanker de best mogelijke zorg te bieden - centraal waar dat moet, dichtbij huis waar dat kan - zodat de kans op overleving voor deze kinderen verder kan stijgen. Concentratie van protonentherapie voor kinderen is gewenst vanwege de kleine aantallen en grote diversiteit van tumoren en de benodigde kennisontwikkeling. Samenwerking tussen het UMCG en het Prinses Máxima Centrum is een logische en noodzakelijke stap om de kwaliteit van zorg voor kinderen met kanker naar het hoogst mogelijke niveau te brengen.

Belang protonentherapie voor kinderen

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker. De meest gangbare behandelingen zijn operatie, chemotherapie en bestraling. Met protonentherapie kan de dosis straling heel nauwkeurig worden toegediend aan een tumor, waardoor het omliggende gezonde weefsel gespaard wordt. Dat is nog belangrijker bij kinderen omdat zij in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen hierdoor extra gevoelig zijn voor straling. Door zo min mogelijk gezond weefsel te bestralen, vermindert het risico op bijwerkingen en de gevolgen op de lange termijn, zoals schade aan het hart.

Naadloze zorg vanuit twee locaties

In het Prinses Máxima Centrum wordt alle complexe zorg voor kinderen met kanker geconcentreerd. Protonentherapie is echter niet mogelijk in Utrecht. Het UMCG gaat vanaf eind 2017 patiënten behandelen met protonentherapie. Als enig centrum in aanbouw in Nederland beschikt het ook over een vergunning voor de behandeling van kinderen. Voor ieder kind wordt in het Prinses Máxima Centrum een individueel behandelplan gemaakt, waarbij een multidisciplinair team samen met de radiotherapeuten uit het UMCG bekijkt of behandeling met protonen meerwaarde biedt. Als voor een kind protonentherapie in combinatie met chemotherapie wordt vastgesteld, dan vinden beide therapieën in het UMCG plaats om de belasting voor het gezin zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de behandelperiode, die gemiddeld zes weken duurt, wordt kind en ouders zoveel mogelijk comfort geboden door te voorzien in een prettig verblijf en school in Groningen. Door te werken in één team en volgens dezelfde protocollen moeten kind en ouders naadloze zorg en ondersteuning ervaren van de zorgprofessionals in beide centra.

Het Prinses Máxima Centrum werkt samen met zogenaamde shared care ziekenhuizen die de minder complexe onderdelen van de zorg voor kinderen met kanker uitvoeren. Het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG heeft als shared care ziekenhuis een bijzondere samenwerking met het Prinses Máxima Centrum, niet alleen op het gebied van protonentherapie maar ook in de zorg voor kinderen met levertumoren.