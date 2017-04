Hersenbank: diagnose doodsoorzaak te vaak onjuist

Bij 22 procent van de mensen die zou zijn overleden aan de ziekte van Parkinson blijkt dit helemaal niet het geval te zijn. Ditzelfde probleem geldt voor j Alzheimer-, dementie-, en MS-patiënten, zo schrijft de NOS maandag.

Meer geld nodig voor onderzoek

Overheid en zorgverzekeraars zouden meer geld beschikbaar moeten stellen voor onderzoek. Dan kan inzicht verkregen worden in het ziekteverloop en behandelend artsen worden geholpen bij het stellen van diagnoses. Inge Huitinge, directeur van de Nederlandse Hersenbank zegt over onderzoek in de Telegraaf: 'Het is van het grootste belang voor de kennis en behandeling van hersenziekten om tot verbetering van dit diagnostische werk te komen.'

Combi-aandoeningen

De Hersenbank krijgt per jaar zo'n 200 hersenen van donoren, waarop onderzoek wordt verricht. Uit dat onderzoek blijkt dat bij patiënten verschil zit tussen wat blijkt uit de hersenobductie en wat als officiële doodsoorzaak staat geregistreerd. Dat komt volgens neuropatholoog Annemiek Rozemuller van het VU Medisch Centrum omdat het moeilijk is bij leven een diagnose te stellen. Vaak is er sprake van een combi-aandoening. Patiënten hebben dan last van twee ziektes waarvan de symptomen op elkaar lijken.