Afspraak maken bij de huisarts via de app

’s Avonds laat een doktersafspraak maken voor de volgende ochtend, onderweg snel een herhaalrecept regelen of zelfs met je mobiel een digitaal consult bij de huisarts doen: voor 180.000 patiënten in de regio Deventer komt dit vanaf 25 april 2017 binnen handbereik.

Met de nieuwe app ‘Dokter Dichtbij’ zijn de huisartsen in de regio Deventer dag en nacht te vinden. De app is in Nederland de eerste in zijn soort en trekt daarmee ook landelijk de aandacht.

Afspraak bij de huisarts op jouw moment

Dokter Dichtbij biedt patiënten de mogelijkheid om 24 uur per dag een afspraak met huisarts, assistent of praktijkondersteuner te maken. Via de app ziet de patiënt direct het eerst beschikbare tijdstip en de patiënt kiest zelf voor het meest passende moment. Naast het op elk gewenst moment aanvragen van een herhaalrecept, kan de patiënt via Dokter Dichtbij ook een vraag stellen aan de huisarts. De app geeft bovendien in een later stadium de mogelijkheid om eigen labuitslagen of het eigen dossier in te zien.

Samenwerken aan digitale dienstverlening in de zorg

Dokter Dichtbij is ontwikkeld door de huisartsencoöperatie van de regio Deventer (HCDO), in samenwerking met Salland Zorgverzekeringen, die graag investeert in zorgvernieuwing om haar leden de beste zorg te kunnen blijven bieden. Coöperatiedirecteur (HCDO) Lucas Fraza: “Goede dienstverlening en beschikbaarheid wordt steeds belangrijker in de zorg. Veel patiënten zijn helemaal gewend hun zaken digitaal te regelen. Een op de drie patiënten, zo blijkt uit onderzoek, wil ook graag het contact met de huisarts veel meer digitaal. Het is tijd dat we daar als huisartsen op inspringen. Overigens: als aanvulling op het vertrouwde persoonlijke contact, want dat blijft natuurlijk gewoon bestaan.”

De app Dokter Dichtbij is vanaf 25 april 2017 beschikbaar via de App Store en Google Play.