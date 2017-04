Diabetespatiënten willen afschaffing eigen risico

Diabetesvereniging Nederland heeft in een brief aan informateur Schippers gevraagd om het eigen risico voor diabetespatiënten tijdens de onderhandelingen over een nieuwe kabinet te bespreken.

'Het eigen risico werkt bij diabetes niet zoals bedoeld. Daarom schreven we informateur Schippers een brief', zo meldt Diabetesvereniging Nederland donderdag.

Diabeteszorg uit eigen risico

De brief is een vervolg op een voorstel van Diabetesvereniging Nederland om de kosten voor diabeteszorg uit het eigen risico te halen. Belangrijkste reden is dat de financiële prikkel, die het eigen risico zou moeten zijn, bij diabetes niet werkt. Zeker 300.000 mensen met diabetes ervaren het eigen risico daarom als een onrechtvaardige kostenpost. Want of je veel of weinig gebruik maakt van zorg: het eigen risico maak je op.

Steun verwerven

Een recente ontwikkeling is dat Diabetesvereniging Nederland steun krijgt van prominente wetenschappers op het gebied van verzekeringen. Nu is het zaak ook steun te verwerven van zorgverzekeraars en politiek. Directeur Olof King: 'We krijgen signalen dat 1 of 2 verzekeraars bereid zijn om goede afspraken te maken over beperking van het eigen risico'. Verder gaat Diabetesvereniging Nederland actief in gesprek met Kamerleden en politici om steun te verwerven voor de aanpassing van het eigen risico.