'Schippers wil inzage voor justitie in DNA-databank ziekenhuizen'

Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) wil dat gegevens over afgenomen lichaamsmateriaal in de zorg beschikbaar komen voor politie en justitie. Ook in het verleden afgestaan materiaal valt hieronder.

'Patiënten wordt daarbij niet om toestemming gevraagd. De minister heeft hiervoor een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd', zo meldt Privacy Barometer maandag.

Lichaamsmateriaal

Vrijwel iedereen heeft lichaamsmateriaal afgestaan in de zorg. Een bloedtest, hielprik, uitstrijkje, urine-onderzoek of misschien is er bij een operatie weefsel weggehaald. Dit materiaal wordt niet altijd weggegooid als het voor de directe zorg niet meer nodig is.

Het kan worden bewaard voor wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Vaak gebeurt dat in zogeheten biobanken. Uit een onderzoek van het Rathenau instituut uit 2009 blijkt dat de Nederlandse biobanken vijftig miljoen stukjes lichaamsmateriaal beheren afkomstig van veertien miljoen personen.

Zorg wordt verlengstuk politie

Demissionair minister Schippers wil deze gegevens beschikbaar maken voor politie en justitie om verdachten van misdrijven te identificeren. Deze wens had de minister al langer, maar een wetsvoorstel uit 2011 haalde ze indertijd snel weer van tafel, naar eigen zeggen omdat ze als demissionair minister geen wetsvoorstel met grote gevolgen voor de grondrechten van de burgers kon doorvoeren.

Op dit moment start dezelfde minister met dezelfde demissionaire status de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel. Het nieuwe voorstel is enigszins aangepast, maar de concrete bevoegdheden voor politie en justitie blijven voor een groot deel gelijk aan het wetsvoorstel van 2011.