Ook zo'n pijn? 'Biertje als pijnstiller werkt'

Zo'n 400 proefpersonen namen deel aan het wetenschappelijke experiment. En wat bleek, drie à vier biertjes blijkt een effectievere pijnbestrijder dan het alom bekende paracetamolletje.

Het is volgens de onderzoekers niet bekend of de alcohol de waarnemening van pijn in de hersenen vermindert, of dat je vanwege de alcoholroes gewoon minder voelt van de pijn. De onderzoekers begrijpen door de proef wel beter waarom zoveel patiënten met chronische pijn zoveel drinken en uiteindelijk alcoholverslaafd kunnen raken.