Computer afdeling Nucleaire Geneeskunde AvL bij inbraak gestolen

Bij een inbraak is in de nacht van 7 op 8 april een vaste computer van de afdeling Nucleaire Geneeskunde gestolen uit het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) in Amsterdam. Dit heeft het AvL ziekenhuis afgelopen vrijdag bekendgemaakt.

'In sommige e-mails van een arts op deze computer stonden patiëntgegevens zoals naam en patiëntennummer. Het is onwaarschijnlijk dat de diefstal was gericht op deze gegevens. Tot op heden is de gestolen computer niet teruggevonden. De kans dat dit alsnog gebeurt lijkt uitermate klein', zo laat het AvL weten.

Nucleaire geneeskunde

Het gaat om gegevens van 1683 patiënten die voor een nucleair geneeskundig onderzoek naar het Antoni van Leeuwenhoek kwamen. Zij zijn hier vrijdag allemaal per brief over geïnformeerd.

Op de computer stonden de gebruikelijke office programma's, ook e-mail. Sommige e-mails bevatten patiëntgegevens zoals naam en patiëntennummer. Op de gestolen computer stonden geen medische dossiers.

Wachtwoord

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft een duidelijk informatiebeveiligingsbeleid en privacybeleid. Het is niet tegen de regels om intern patiëntgegevens per mail uit te wisselen. Alle computers van het Antoni van Leeuwenhoek zijn beveiligd met een wachtwoord.

Het feit dat de computer is ontvreemd, heeft geen invloed op de behandeling die patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek ondergaan of hebben ondergaan. De kwaliteit van de behandeling is dus op geen enkele manier beïnvloed. Ook lopend wetenschappelijk onderzoek kan zonder consequenties doorgaan.