UMCG start onderzoek stoppen met roken bij stellen met één roker

Een van beide partners van een stel rookt en wil hier mee stoppen. Wat is de rol van de niet-rokende partner daarbij en hoe kan hij of zij de roker ondersteunen in de poging om te stoppen met roken? Gezondheidspsychologen van het UMCG starten een nieuw onderzoek naar stoppen met roken, dat zich richt op stellen waarvan een partner rookt en de ander niet. Het onderzoek duurt een jaar; de eerste resultaten zijn in 2018 te verwachten.

De sociale omgeving van een roker die wil stoppen met roken is enorm belangrijk. Stoppen met roken verandert dingen in zijn of haar dagelijks leven en dus ook in het sociale leven. Dit nieuwe onderzoek wil nagaan in hoeverre en hoe een niet-rokende partner een stoppoging kan ondersteunen.

De meeste studies naar stoppen met roken richten zich op de roker zelf. Er zijn ook enkele onderzoeken gericht op stellen; vaak wordt dan gekeken naar de meest voorkomende groep, namelijk stellen met twee rokers die allebei willen stoppen. Dit onderzoek slaat een nieuwe weg in, door te kijken naar stellen waarvan een partner rookt en de andere niet; dit is ongeveer 35% van de rokers. Het is aannemelijk dat rokers en hun niet-rokende partners verschillend denken over roken.

Deelnemende stellen vullen een vragenlijst in. Aansluitend maakt de rokende partner zijn of haar eigen stopplan samen met een van de betrokken onderzoekers. Daarna vullen beide partners gedurende drie weken een digitaal dagboek in, dat bestaat uit een korte vragenlijst. Drie maanden later volgt opnieuw een vragenlijst voor beide partners, ongeacht of de roker daadwerkelijk is gestopt.

Alle stellen waarvan een van beide partners rookt, kunnen meedoen aan deze studie. Ze moeten minstens een jaar een relatie hebben en met elkaar samenwonen en op dit moment niet zwanger zijn. Stellen kunnen zich via stopplan@umcg.nl of www.stopplan.nl aanmelden voor het onderzoek. de onderzoekers hebben 140 stellen nodig.

Groningen is ambitieus in de strijd tegen roken. Groningen hoopt de eerste rookvrije gemeente te worden, doordat recent 8 toonaangevende organisaties in de stad het initiatief ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ hebben getekend. Het UMCG streeft er in dit kader naar in 2019 het hele UMCG-terrein rookvrij te hebben.