'Huisartsen willen meer dan tien minuten voor patiënt'

Bij het huidige aantal patiënten kunnen ze die taken er niet bij doen, zo laat de Landelijke Huisartsen Verreniging (LHV) weten. Om de zorgkosten terug te dringen, wil het kabinet taken weghalen bij de medisch specialisten. Huisartsen die voor een lager tarief werken, kunnen die taken dan overnemen, zo wordt gedacht.. Echter, bij het huidige aantal patiënten is dit kabinetsplan niet mogelijk, aldus de LHV. Gemiddeld heeft een huisarts 2200 patiënten. Dat moet terug naar maximaal 1800 patiënten, anders raken huisartsen overbelast. Dit schrijft onder meer de NOS.

Tien minuten per consult echt te kort

De zorg voor die patiënten is de afgelopen jaren steeds ingewikkelder geworden. Er zijn meer zorgbehoevende ouderen, die bovendien langer leven én langer thuis wonen. Ook sturen ziekenhuizen patiënten eerder naar huis. Huisarts Martine Verwijs zegt tegen de omroep dat tien minuten per consult echt te kort is. In die tijd moet ook nog het verslag geschreven worden. Verwijs: 'Mensen tasten je eerst af. De eerste minuten vertellen ze over iets waarvoor ze eigenlijk niet komen.' Pas later komen ze met het eigelijke verhaal. Verwijs: 'Dan hoor je de vraag achter de vraag. Dat ze bezorgd zijn over dat knobbeltje, want oma is ook overleden aan kanker. Als ik zo'n consult moet afraffelen, komt dat verhaal er misschien niet uit.'