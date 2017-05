Scheperziekenhuis in Emmen kampt met MRSA-bacterie

In het Scheperziekenhuis in het Drentse Emmen zijn op dit moment 4 patiënten en een medewerker besmet geraakt met een MRSA-bacterie. Dit heeft het ziekenhuis bekendgemaakt.

Afdeling

'Uit de eerste onderzoeken naar aanleiding van recente MRSA-besmettingen zijn drie nieuwe gevallen geconstateerd. In totaal is bij vier patiënten en een medewerkster van Treant de MRSA-bacterie geconstateerd', aldus het ziekenhuis. De vier patiënten zijn recent opgenomen geweest op een afdeling van ziekenhuislocatie Scheper en de medewerkster heeft op de afdeling gewerkt waar deze patiënten hebben gelegen.

Mogelijk heeft de bacterie zich via deze patiënten of medewerkster verspreid naar andere personen. Om verdere verspreiding te voorkomen worden medewerkers en patiënten die mogelijk contact hebben gehad met deze patiënten gecontroleerd op MRSA.

Geen nieuwe opnames

Ook worden op de afdeling geen nieuwe patiënten opgenomen gedurende het onderzoek. Andere afdelingen binnen het Scheper vangen dit op. Mochten eventuele operaties moeten worden verzet, dan wordt tijdig contact gezocht met (familie) van patiënten.

De aangetroffen bacterie is de veelvoorkomende MRSA-bacterie. Deze bacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen, die kunnen de bacterie bij zich hebben zonder daar last van te hebben. De patiëntveiligheid is dan ook niet in gevaar.

Antibiotica

Een infectie die door de bacterie veroorzaakt wordt, is echter moeilijker te behandelen omdat deze ongevoelig is voor de meest gebruikelijke antibiotica. In Nederland is daarom afgesproken de aanwezigheid van MRSA in ziekenhuizen te bestrijden om te voorkomen dat de behandeling van MRSA-infecties niet goed meer mogelijk is.