Proef met aspirine en bloeddrukverlagers voor patiënten met uitstulpende hersenvaten

Hersenaneurysma's ontstaan in verzwakte wanden en bloedvaten in de hersenen. Per jaar overlijden honderden mensen aan de gevolgen hersenaneurysma's. Dit schrijft de NOS dinsdag.

Aspirine goedkoper en makkelijker

Wanneer een uitstulping openbarst, kan dat leiden tot een hersenbloeding. Als toevallig via een hersenscan zo'n zwakke plek ontdekt wordt, gaan artsen onderzoeken of er met een hersenoperatie of op een andere manier voorkomen kan worden dat het aneurysma scheurt. Echter, deze behandelingen zijn niet zonder risico en wegen niet op tegen het risico op complicaties. Neuroloog Mervyn Vergouwen van het UMC Utrecht in het NOS Radio 1 Journaal erkent dat een aspirine goedkoper en makkelijker is. De pillen werken ontstekingsremmend en zouden daardoor de instabiliteit van de zwakke plek in het bloedvat kunnen verminderen.

Hoge bloeddruk en ontstekingsreacties houden verband met aneurysma's

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een hoge bloeddruk en ontstekingsreacties verband houden met de groei van aneurysma's. Daarom willen de onderzoekers testen of de kans op een ernstige bloeding afneemt door de combinatie van aspirines en bloeddrukverlagers.