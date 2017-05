Vijf op de honderd dementie-mantelzorgers denkt aan zelfmoord

Zelfmoordgedachten

Een groot deel van hen heeft door de zorgdruk last van klachten als depressiviteit en angst. Bijna 40% ontwikkelt binnen twee jaar ernstige depressieve symptomen. Van deze groep geeft zo'n 5% aan te overwegen om zichzelf iets aan te doen of zelfmoordgedachten te hebben.

Het onderzoek volgde twee jaar lang mensen die zorgden voor een familielid met dementie. Elke 3 maanden namen de onderzoekers een diagnostisch interview af, om vast te stellen of de mantelzorgers last hadden van een depressie.

Ernstig depressief

Bijna 40% had op tenminste één van de meetmomenten ernstige depressieve symptomen en werd verder bevraagd over zelfmoordgedachten. Van hen gaf 12%, 5% van de gehele groep, aan overwogen te hebben zichzelf iets aan te doen, te wensen dood te zijn, of zelfmoordgedachten te hebben.

Deze gedachten speelden meestal in het tweede jaar. Mantelzorgers met zelfmoordgedachten hadden ernstigere symptomen van depressie en angst, waren ongelukkiger, voelden zich minder goed in staat om voor hun familielid te zorgen en ervoeren minder regie over hun leven, minder steun van familieleden en meer gezondheidsproblemen dan de mantelzorgers zonder deze gedachten.