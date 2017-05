Steeds meer jongeren naar de cosmetisch chirurg

Meer dan 64% van de patiënten die het afgelopen jaar plastische of cosmetische ingrepen ondergingen waren onder de dertig jaar. Dit maakte de Academy of Facial and Reconstructive Surgery bekend. Het onderzoek werd wereldwijd uitgevoerd onder 2.500 verschillende cosmetische- en plastische chirurgen. De Nederlandse arts drs. Olga Liplavk maakt zich hard voor betere preventie onder jongeren.

Botox en fillers het populairst

Botox en fillers zijn de populairste ingrepen onder de jongeren. Jongeren zouden graag op een bekend persoon lijken. Uit onderzoek kwam naar voren dat maar liefst 80% zich laat beïnvloeden door een bekend persoon. Ze bewonderen hun favoriete vlogger die in een vlog naar de cosmetisch arts gaat om haar lippen op te spuiten. Jongeren nemen het voorbeeld van een cosmetische ingreep net zo makkelijk over als de kleding die een influencer draagt.

Drs. Olga Liplavk signaleert de trend onder jongeren en maakt zich ernstige zorgen: “Cosmetische hulpmiddelen als botox en fillers kunnen de gevolgen van ouderdom herstellen. Als cosmetisch arts ben ik zeer terughoudend in het behandelen van jongeren onder de 25 jaar. Ik vind dat cosmetische behandelingen niet bedoeld zijn om meisjes van 18 nog mooier te maken dan ze al zijn. Bovendien: als je op je achttiende al niet tevreden bent over je uiterlijk, wanneer alles nog fris, strak en rond is, hoe moet dat dan op je veertigste? Ik ben zeker niet tegen noodzakelijk ingrepen zoals het verhelpen van een hazenlip, maar waarom geef je jongeren zo'n vertekend beeld van de wereld? Via Photoshop, vloggers en glossy bladen leren jonge meiden dat perfectie het grootste goed is. Ze willen er hetzelfde uitzien, erbij horen. Ze dragen identieke broeken met gaten, leven op chiazaad en staan in de rij voor een botoxprik of opgevulde lippen.”

Strengere voorwaarden voor jongeren onder de 25

Drs. Olga Liplavk pleit voor strengere voorwaarden voor ingrepen bij jongeren onder de 25 jaar. Vanuit medisch oogpunt is het lichaam pas na het 25ste levensjaar volgroeid. Echter ook piepjonge meisjes mogen cosmetische behandelingen ondergaan. Volgens de Nederlandse wetgeving voor cosmetische chirurgie is een beslisruimte opengelaten voor kinderen vanaf zestien jaar. Drs. Olga Liplavk: “Ik vind dat een kwalijke zaak voor de ethiek van cosmetische geneeskunde. Zelf ben ik moeder van twee tienermeiden en ik houd mijn hart vast. Want zou jij je dochter van achttien een nieuwe vagina of Donald Duck-lippen geven?”

Betere preventie door cosmetische artsen

Drs. Olga Liplavk maakt zich hard voor betere preventie door cosmetische artsen: “Ik wil dat mijn beroepsgroep stil staat bij de ingrepen bij jongeren onder 25 jaar enkel op basis van verfraaiing. Maak van de luxe ingreep weer een functionele ingreep. Er is genoeg plezier en eer van je werk te halen met enkel het verhelpen van verouderingsverschijnselen."