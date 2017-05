VRE bacterie aangetroffen in het AMC

In het AMC in Amsterdam is bij vijf patiënten VRE aangetroffen, een bacterie die resistent is tegen veel antibiotica. De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan bij patiënten met een ernstig verminderde weerstand een infectie veroorzaken.

Het AMC gaat bij ongeveer driehonderd patiënten die mogelijk in contact zijn geweest met de VRE besmette patiënten, onderzoeken of ze de bacterie bij zich dragen. Zij krijgen thuis een kit toegestuurd voor het nemen van een uitstrijk van de anus, die ze daarna moeten terugsturen naar het laboratorium van het AMC.



De VRE (vancomycine resistente enterokok) is een normaal in de darmen voorkomende bacterie die ongevoelig is voor het veelgebruikte antibioticum vancomycine. Gezonde mensen worden niet ziek van VRE, maar personen met een verminderde weerstand, zoals patiënten die chemotherapie krijgen, kunnen er ziek van worden.



De uitslag van de test wordt per brief thuisgestuurd. Mensen die besmet zijn worden ook gebeld door hun arts. Daarnaast ontvangen zij uitgebreide informatie over hoe zij moeten handelen als ze opnieuw naar het ziekenhuis moeten, en over het risico om anderen te besmetten.



Patiënten die nog in het ziekenhuis liggen en besmet zijn, of daarvan worden verdacht, worden geïsoleerd verpleegd. Op die manier wordt de overdracht van de bacterie beperkt zodat de besmetting uitdooft. De twee afdelingen waar de bacterie is aangetroffen, de afdelingen Traumatologie en Chirurgie, worden extra schoongemaakt.