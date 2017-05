Jaarlijks 1,8 miljoen doden door tuberculose

"Door deze geneesmiddelenresistentie is TB zich aan het ontwikkelen tot een onbehandelbare ziekte voor een groeiend aantal mensen," zegt Michèle Boccoz, speciaal ambassadeur voor het bestrijden van HIV/AIDS en overdraagbare ziekten van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling. "Onmiddellijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling zullen ons in staat stellen de geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen, die de dreiging van TB als gezondheidsprobleem binnen Europa uiteindelijk zullen beëindigen."



Hoewel de TB-cijfers in de Europese Unie (EU) relatief laag zijn, is de ziekte in elk land nog steeds aanwezig. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization) heeft de Europese WHO-regio als geheel het hoogste aantal resistente TB-gevallen ter wereld. Negen van de wereldwijde top 30 van landen met de meeste gevallen van resistente TB zijn Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen. De WHO zegt dat ongeveer 73.000 mensen in de regio jaarlijks ziek worden door TB die resistent is tegen meerdere geneesmiddelen.



"Zonder hulpmiddelen zoals nieuwe geneesmiddelen en vaccins weten we zeker dat we onze doelstellingen voor het onder controle brengen van TB niet kunnen bereiken", aldus Marja Esveld, senior beleidsadviseur mondiale gezondheid van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid. "Nu is het tijd om meer middelen beschikbaar te stellen om ervoor te zorgen dat we de epidemie effectief kunnen beëindigen en de opkomende bedreiging van resistente TB kunnen aanpakken".



Het AMR Review, een wereldwijde studie van antibioticaresistentiegegevens, schat dat resistente TB in Europa in 2050 verantwoordelijk zal zijn voor 2,1 miljoen extra sterfgevallen, wat de economie 1,1 miljard dollar gaat kosten. Wereldwijd sterven jaarlijks 200.000 mensen aan geneesmiddelenresistente TB, maar tegen 2050 kan dat aantal de 2,5 miljoen benaderen.



TB is nu de meest dodelijke infectieziekte ter wereld, met 1,8 miljoen doden in 2015.