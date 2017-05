Amerikaanse tiener overleden na drinken van te veel cafeïne-drankjes

In de Verenigde Staten is een 16-jarige tiener vorige maand opeens dood neergevallen in zijn klas.

Davis Allen Cripe, een tiener uit South Carolina, die net als veel andere middelbare scholieren graag een energiedrankje, gezoete koffie of een glas Mountain Dew (frisdrank met cafeïne) dronk. Vorige maand werd hem dat fataal. Nadat hij binnen twee uur alle drie de drankjes achterover had geslagen, kreeg hij hartritmestoornissen en begaf zijn hart het. Dit meldt NBC News dinsdag.

Te veel cafeïne kan dodelijk zijn

Volgens lijkschouwer Gary Watts had de 16-jarige jongen in korte tijd een grote hoeveelheid cafeïne binnengekregen, zo meldt de krant. Watts liet weten dat het niet zozeer om de hoeveelheid cafeïne ging, als wel om het tempo waarmee het werd ingenomen. Gary in de krant: 'Net als met de inname van alcohol moet je ook oppassen met de hoeveelheid cafeïne die je binnenkrijgt.' Vlak voor Davis Cripe ziek werd in de klas had hij een grote fles achterovergeslagen. Watts kon niet zeggen om welke energiedrank het ging.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat te veel cafeïne dodelijk kan zijn. Een andere oorzaak dan de cafeïne wordt bij Davis Cripe uitgesloten. De jongen had geen hartproblemen. De vader van davis, Sean Cripe, roept ouders op om het hun kinderen te praten over de gevaren van dit soort drankjes.