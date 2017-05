LUMC opent op Neonatologie nieuwe intensive care

Bij kindje slapen

'Gezinsgerichte zorg is waar het om draait. De ouders zijn veel meer betrokken bij de zorg en één van hen kan bij zelfs hun kindje op de kamer blijven slapen', aldus het LUMC. 'We kunnen ouders nu veel meer bij de zorg betrekken', aldus professor Enrico Lopriore, hoofd van de afdeling Neonatologie. 'Ouders kunnen er nu voor kiezen om 24 uur bij hun kind te zijn. Het hoeft niet, maar het kán wel.' En dat is ook vaak wat Lopriore terughoort van ouders, dat ze behoefte hebben om veel bij hun kind te zijn.

Fijne omgeving

De IC van Neonatologie is voorzien van de modernste techniek en allerlei nieuwe apparatuur rondom de couveuse. Maar bovenal zijn de kamers warm en vriendelijk ingericht en omdat ze zich aan de buitenkant van het ziekenhuisgebouw van het LUMC bevinden is er daglicht en een mooi uitzicht. 'We hopen dat ouders en hun kind zich hier zo prettig mogelijk kunnen voelen in een voor hun spannende tijd', aldus Lopriore. 'Een fijne omgeving draagt ook bij aan het herstel.'

Goede start voor het gezin

Juliet Droog is medisch manager van deze intensive care en van het Geboortehuis Leiden. Zij vindt het belangrijk dat ouders nu meer de regie hebben. 'Ouders zijn bij ons te gast. We zorgen dat ze privacy krijgen en voldoende ruimte, en ze kunnen meepraten over de zorg voor hun kind. Dit is toch ook de geboorte van een gezin en dat willen we een goede start geven.'

Vele donaties

De verbouwing van deze nieuwe afdeling is ook mogelijk gemaakt door vele donaties van particulieren en bedrijven uit de regio. 'Daarmee hebben we de kamers zo mooi kunnen inrichten, bijvoorbeeld met prachtige slaapbanken', vertelt Droog enthousiast. Daarnaast is er een speciale Ronald McDonaldkamer voor ouders, een ruimte voor ontspanning, waar ze wat kunnen eten en televisie kijken en andere ouders kunnen ontmoeten.