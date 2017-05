Milieuverdrag voor wereldwijd terugdringen gebruik van kwik

Nederland heeft vrijdag in New York een milieuverdrag geratificeerd dat de gevaren van kwik aanpakt. 'Door dit samen te doen met 6 andere Europese lidstaten, wordt het vereiste aantal van 50 ratificaties bereikt en treedt het verdrag over 90 dagen wereldwijd in werking. Er gelden al strenge regels in Europa', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu vrijdag.

Minamata

Het VN-verdrag van Minamata zorgt nu dat alle landen zich moeten gaan houden aan strenge regels voor de handel in kwik. Ook stelt het grenzen aan kwik in producten zoals thermometers en lampen. Gebruik van de stof in productieprocessen wordt ook aangescherpt, zoals voor de fabricage van schuimrubber. Het kwikverdrag stamt uit 2013 toen het door 128 landen, waaronder Nederland, is getekend.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 heeft staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) het op de agenda gezet om de lidstaten te bewegen het snel te ratificeren.

Dijksma

‘Het gevaar van kwik dat vrijkomt is evident en we moeten al het mogelijke doen om dit in te perken. Dit verdrag zorgt ervoor dat ook opkomende economieën nu verantwoord met deze gevaarlijke stof moeten omgaan,’ aldus Dijksma. ‘Nu wordt bijvoorbeeld nog veelvuldig kwik gebruikt bij kleinschalige goudwinning, waarbij mens en milieu groot gevaar lopen. Met dit verdrag wordt het gebruik internationaal aan banden gelegd.’

De gevaren van kwik kwamen aan het licht bij een milieuramp in de Japanse kustplaats Minamata 61 jaar geleden. Veel mensen overleden door het eten van vis met een zeer hoog gehalte kwik dat was geloosd door een fabriek. Kwik is een zwaar metaal en is erg schadelijk is voor de gezondheid van mensen en voor organismen in het milieu.

Kwik in vis

Kwik dat vrijkomt kan zich over grote afstand verspreiden in de lucht en in water. Zo mocht er bijvoorbeeld lange tijd niet worden gevist in de Zweedse meren omdat de vis daar teveel kwik bevatte, overgewaaid uit China waar het was uitgestoten door kolencentrales.

Nederland geeft vandaag de zogeheten akte van aanvaarding af bij de Secretaris-Generaal van Verenigde Naties in New York. Met de aktes van Malta, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Zweden en Denemarken die ook vandaag worden uitgereikt, komt het totaal aantal ratificaties uit op 51.