Veel in de zon? laat je huid wat vaker checken op huidkanker!

Gratis digitale screening

Dit is de eerste keer dat iedereen een gratis digitale screening kan uitvoeren. Na het downloaden van de SkinVision app kan er een foto worden gemaakt in het comfort van de eigen omgeving. De foto wordt dan voor een eerste risico indicatie opgestuurd. De dermatologen van SkinVision en Dermicis, de grootste huidkliniek van Nederland, geven een advies of het nodig is om een vervolgafspraak te maken met de huisarts.

Massale digitale huidchecks

“Door de samenwerking met SkinVision kunnen we van de Huidkankerdag een groot succes maken. Nederlanders kunnen massaal een huidcheck doen zonder hun huis te verlaten”, zo vertelt Roald Huiskers van Dermicis.

Erik de Heus, directeur van SkinVision, vult aan: “Een zelf-check met de app betekent een indicatie van risico - geen diagnose. Ons doel is mensen bewust te maken van de risico's en te zorgen dat men op tijd bij de juiste dokter is. Het is goed dat dit jaar deze optie kan worden aangeboden. In Nederland is de bekendheid met huidkanker nog laag en is deze gratis screening een stap in de goede richting. We streven ernaar om dit in de toekomst volledig vergoed aan te kunnen bieden via de zorgverzekeraars.”