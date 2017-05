Van Rijn oefent met G20 collega's op uitbraken infectieziekten

Twee dagen oefenen

Tijdens de ontmoeting in Berlijn - de eerste keer in dit verband - hebben de G20 gezondheidsministers twee dagen geoefend op scenario's om internationale uitbraken van infectieziekten onder controle te krijgen.

Voorbeeldfunctie

Van Rijn: 'In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met de internationale verspreiding van Ebola en Zika. En ergens in de toekomst zullen we met nieuwe uitbraken worden geconfronteerd. Als G20 landen hebben we een voorbeeldfunctie op dit terrein. We kunnen en moeten, gezamenlijk met onze internationale partners, alles doen wat nodig is om steeds zo goed mogelijk voorbereid te zijn.'

Blijven oefenen

De G20 gezondheidsministers hebben afgesproken dat zij vergelijkbare simulatie oefeningen in de toekomst blijven houden. Zodat een goed gecoördineerde internationale aanpak van een toekomstige gezondheidscrisissituatie wordt voorbereid en versterkt.

Aanpak antibiotica resistentie

De aanpak van antibiotica resistentie was - mede op initiatief van Nederland - ook een groot onderwerp op de agenda van de G20 bijeenkomst. Ook voortbouwend op de grote aandacht die minister Schippers aan de aanpak van antibiotica resistentie heeft gegeven tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie en in VN-verband. De G20 gezondheidsministers hebben het grote belang van deze aanpak onderstreept en afgesproken om ook op dit onderwerp internationaal intensief te blijven samenwerken.