Inname dierlijke proteïnen bij kinderen kan later tot zwaarlijvigheid leiden

De inname van met name dierlijke proteïnen tijdens de kinderjaren zou kunnen leiden tot zwaarlijvigheid later in het leven.

Dat zeggen onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam tijdens een wereldwijd congres over obesitas dit weekend. Tijdens het onderzoek werden 3.564 Nederlandse kinderen vanaf een leeftijd van een tot tien jaar naar hun eetpatroon gevraagd. De onderzoekers berekenden vervolgens de hoeveelheid voedingsstoffen de kinderen binnen kregen. Zo werd de hoeveelheid proteïnen, koolhydraten, suikers en de hoeveelheid vet berekend. Tussen het eerste en tiende levensjaar van de deelnemers werd de lichaamslengte en de hoeveelheid vet in het lichaam regelmatig gerapporteerd. Volgens de wetenschappers zou een hogere inname van proteïnen invloed hebben op het gewicht, lengte en de Body Mass Index (BMI).

Onderzoek

Resultaten laten zien dat er een verband gevonden is tussen een voedingspatroon met veel proteïnen in de jeugd en een hoger BMI. Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen in welke mate proteïnen ingenomen dienen te worden om gezond te blijven.Bij het onderzoek werd rekening gehouden met de leeftijd van de moeder, opleidingsniveau, etniciteit en het totale aantal calorieën dat op een dag werd ingenomen. Daarnaast hielden de onderzoekers rekening met of het kind borstvoeding had gekregen als baby en hoeveel beweging het kind kreeg.