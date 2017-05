Britse media waarschuwen voor magnetronmaaltijden

Groot-Brittannië is het land in Europa waar de meeste kant- en klaarmaaltijden worden genuttigd. Er wordt per jaar zo'n 3,5 miljoen euo (3 miljoen pond) uitgegeven aan dit soort maaltijden.

Een gemiddeld huishouden in Groot-Brittannië eet drie keer per week een magnetronmaaltijd, want niet iedereen heeft na een lange dag werken nog de puf om te koken. En volgens de Britten is dat ook helemaal niet nodig zolang je de koelkast en de vriezer kunt volproppen met lasagne's, pizza's, aardappelen, vlees en groentengerechten die maar een paar minuten in de magnetron hoeven. Inmiddels is het gebruik van magnetronmaaltijden in Groot-Brittannië schrikbarend gestegen. Dit schrijft de Daily Mail.

Magnetronmaaltijden niet zo gezond

Maar zijn deze maaltijden wel zo gezond? Niet echt, aldus de Britse krant. Volgens experts kunnen magnetronmaaltijden serieuze gevolgen hebben voor je gezondheid. Zo zit er in veel van deze maaltijden vleeslijm en soms meer suiker dan in een blikje cola. Ook bevatten ze veel meer zout, chemische toevoegingen (E-nummers) en conserveringsmiddelen. Chemische toevoegingen zoals kunstmatige vorm van vitamine E die uit petroleum wordt gewonnen. Ook bevatten veel van deze maaltijden het aminozuur L-cysteïne, dat wordt gehaald uit veren, varkenshaar en zelfs mensenhaar. De verpakking van kant- en klaarmaaltijden bevat ook chemische stoffen die tijdens het opwarmen in het eten terecht kunnen komen. Een Engelse voedingsdeskundige Lily Soutter raadt daarom ook aan het eten in een glazen schaal of op een bord te doen voordat het in de magnetron gaat. Dit schrijft The Independent.

Vleeslijm

Dat veel van deze kant- en klaarmaaltijden vleeslijm bevatten, komt omdat veel goedkope stukken vlees aan elkaar worden gelijmd met behulp van transglutaminase, ook wel vleeslijm genoemd. Transglutaminase is een een enzym dat verbindingen tussen eiwitten samenstelt. Men gaat ervan uit dat dit geheel onschadelijk is, maar inmiddels wordt transglutaminase wel in verband gebracht met auto-immuunziekten zoals coeliakie. Transglutaminase hoeft niet op het etiket vermeld te worden omdat het valt onder het EU-recht als een ‘technische hulpstof’ en daarom hoeft het niet apart gespecificeerd te worden in de ingrediëntenlijst. En het komt wel vaker voor dat de ingrediëntenlijst op het product niet alles noemt wat er in de maaltijd zit.

Chemische stoffen door de verpakking

Chemische stoffen die bijvoorbeeld door de verpakking van de maaltijden tijdens het opwarmen in het eten kunnen komen zijn ftalaten. Die worden gelinkt aan gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld geboorteafwijkingen en een lager IQ. Ook is twee derde van de Britse volwassenen te dik en dat komt mede door magnetronmaaltijden. De straling die de magnetron uitzendt kan daarnaast invloed hebben op je concentratie en slaappatroon.

