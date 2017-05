'Goede seks begint bij acceptatie eigen lichaam'

Het hebben van een positief lichaamsbeeld draagt bij aan een goed seksleven. Mensen die positief over hun uiterlijk denken en hun lichaam waarderen zijn actiever en tevredener in bed.

Dat blijkt uit het proefschrift van Femke van den Brink van de Universiteit van Utrecht. Zij heeft middels een literatuuronderzoek en vijf vragenlijststudies aangetoond dat het lichaamsbeeld verband houdt met seksueel functioneren, seksueel gedrag en het seksueel zelfbeeld.

AFGELEID TIJDENS SEKSUELE SITUATIES

Enerzijds blijkt dat mensen die ontevreden zijn over hun uiterlijk in seksuele situaties afgeleid raken door een overmatig bewustzijn van het eigen lichaam. Dit beïnvloedt hun seksuele ervaringen negatief. Anderzijds blijkt een positief lichaamsbeeld uniek gerelateerd aan positieve seksuele ervaringen. Positieve gedachten en gevoelens over het lichaam kunnen uiterlijk-gerelateerde afleiding in seksuele situaties voorkomen, wat bijdraagt aan positieve seksuele ervaringen.

Hoe we naar onszelf kijken beïnvloedt onze seksuele ervaringen

Verder vond Van den Brink dat een veilige romantische hechtingstijl en een hoge ervaren kwaliteit van de partnerrelatie bijdragen aan een positief lichaamsbeeld en positieve seksuele ervaringen.

Opvallend: van sekseverschillen is geen sprake. Ondanks dat vaak gedacht wordt dat het lichaamsbeeld bij vrouwen meer impact heeft op hun welbevinden en psychische gezondheid dan bij mannen, bleek het verband tussen lichaamsbeeld en seksuele ervaringen bij mannen en vrouwen even sterk.

PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING

De resultaten uit haar proefschrift kunnen mogelijk bijdragen aan het verbeteren van psychologische behandelingen voor cliënten met seksuele problemen. Het opnemen van lichaamsbeeldinterventies in de behandeling zou bij cliënten met een negatief lichaamsbeeld waardevol kunnen zijn, met name wanneer niet alleen aandacht wordt besteed aan het verminderen van negatieve gedachten en gevoelens over het lichaam, maar ook aan het opbouwen van een positief lichaamsbeeld.