Een vijfde van onderzochte sieraden blijkt schadelijk voor onze gezondheid

Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit onderzoek dat zij in de periode 2016/2017 hebben gedaan. De verkoop van de onveilige sieraden is verboden. Bij 14 sieraden was de overschrijding zo groot dat de NVWA het dragen van de sieraden afraadt. Blootstelling aan cadmium, lood en nikkel kan immers leiden tot gezondheidsschade.

Onderzoek

Begin 2015 heeft de NVWA een marktverkenning uitgevoerd naar de metalen lood en cadmium in sieraden bij 10 importeurs. Toen voldeden 7 van de 10 gecontroleerde sieraden niet aan de wettelijke norm. Dit was aanleiding voor de NVWA om in 2016 het onderzoek te herhalen; toen is ook de aanwezigheid van nikkel in sieraden meegenomen.

In het najaar van 2016 onderzocht de NVWA 56 oorbellen en 57 kettingen uit het goedkope segment. De onderzochte sieraden waren gekocht in warenhuizen, kledingwinkels, drogisterijen en bijouteriewinkels. De kettingen en oorbellen werden onderzocht op het gehalte aan cadmium en lood; oorstekers (die in intensief contact staan met de huid) zijn ook op nikkel onderzocht.

24 van de 113 producten voldeden niet aan de onderzochte veiligheidseisen: 11 kettingen en 13 paar oorbellen bevatten te veel cadmium, lood en/of geven te veel nikkel af. De verkoop van deze producten is verboden. Bij 14 sieraden was de overschrijding zo groot dat het dragen van deze sieraden wordt afgeraden.

Risico's

De Europese verordening REACH (bijlage XVII, 1907/2006) stelt beperkende voorwaarden voor cadmium-, lood- en nikkelafgifte. De beperkingen dienen om de totale blootstelling van consumenten aan deze metalen te verminderen. Consumenten komen immers via voedsel en leefomgeving al in contact met deze metalen. Het RIVM heeft onlangs de inname van lood via voedsel berekend. Daaruit bleek dat de inname van lood via voedsel bij sommige mensen mogelijk niet binnen de veilige marge ligt. Geconcludeerd werd dat aanvullend onderzoek nodig is. Toch moet elke extra bron van blootstelling aan lood zoals door sieraden uit veiligheidsoverwegingen worden voorkomen.

Cadmium is een cumulatief giftige stof, doordat het zich opstapelt in de organen. Wanneer de concentratie te hoog wordt, kan het bijvoorbeeld de werking van de nieren schaden. Lood kan de vruchtbaarheid schaden. Door het dragen van loodhoudende sieraden kan lood in moedermelk aanwezig zijn. Blootstelling aan lood kan ernstige, onomkeerbare neurologische effecten op het gedrag en de ontwikkeling veroorzaken. Nikkel kan bij contact met de huid onder andere allergisch contacteczeem of andere huidklachten veroorzaken. Consumenten worden blootgesteld aan cadmium, lood en nikkel door contact met de huid; kinderen en tieners ook doordat zij aan de sieraden sabbelen.