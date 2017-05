Zelfs één glas alcohol per dag kan kans op borstkanker vergroten

Uit de nieuwste bevindingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is gebleken dat zelfs 1 glas alcohol per dag de kans op borstkanker kan vergroten.

'Alhoewel geen enkele leefstijl een garantie biedt tegen kanker, kan volgens onderzoekers ongeveer 2 op de 5 gevallen van borstkanker voorkomen worden door geen alcohol te drinken, meer te bewegen en op een gezond gewicht te blijven', zo meldt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds dinsdag.

Uit een nieuw rapport van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds blijkt dat er sterk wetenschappelijk bewijs is dat zelfs 1 glas alcohol per dag, zoals een glas wijn of bier waar per glas circa 10 gram alcohol in zit, het risico op borstkanker zowel voor als na de menopauze kan verhogen.

Lichaamsbeweging goed

De bevindingen in het rapport laten ook zien dat lichaamsbeweging de kans op borstkanker kan verkleinen. Bij borstkanker voor de menopauze gaat het om intensieve lichaamsbeweging zoals zwemmen en hardlopen.

Overgewicht en Obesitas

Het onderzoek bevestigt dat overgewicht en obesitas de kans vergroten op borstkanker na de menopauze, de meest voorkomende vorm van borstkanker. Van overgewicht en obesitas is het bekend dat ze ook de kans op 10 andere vormen van kanker vergroten, waaronder darm-, lever en alvleesklierkanker.

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland. In 2016 werd er volgens de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL, bij meer dan 14.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Elk jaar overlijden meer dan 3.000 vrouwen aan borstkanker. Om de kans op borstkanker te verkleinen adviseert het Wereld Kanker Onderzoek Fonds om geen of minder alcohol te drinken, meer te bewegen en op een gezond gewicht te blijven.

Grootste analyse sinds 2010

Voor het nieuwe rapport hebben onderzoekers bevindingen uit 119 studies uit de hele wereld bij elkaar gebracht en geanalyseerd. In het onderzoek ging het om gegevens van in totaal 12 miljoen vrouwen, waarvan 260.000 vrouwen bij wie borstkanker werd vastgesteld. Het is de grootste analyse van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds over borstkanker sinds 2010.

Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: 'Borstkanker raakt ontzettend veel mensen in Nederland. Alhoewel er verschillende risicofactoren voor borstkanker zijn waarop vrouwen geen invloed hebben, zijn de bevindingen uit het nieuwe rapport hoopgevend: er zijn stappen te nemen om de kans op borstkanker te verkleinen. Wij blijven ons hard maken voor meer onderzoek en voorlichting met als doel minder kanker, meer overleving en een betere kwaliteit van leven door gezonde voeding en leefstijl.'