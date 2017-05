Orkambi voor cystische fibrose komt niet basispakket

Omdat er geen zicht is op een aanvaardbare prijs, kan het geneesmiddel Orkambi voor cystische fibrose, voorheen bekend als taaislijmziekte, niet worden opgenomen in het basispakket. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport (VWS) dinsdagavond.

'Nederland en België hebben hun gezamenlijke onderhandelingen met de fabrikant daarom moeten beëindigen', aldus staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

'Niet kosteneffectief'

Orkambi is een geneesmiddel voor de behandeling van een specifiek type cystische fibrose (CF). In Nederland hebben ongeveer 750 patiënten dit type CF. Het Zorginstituut had het ministerie geadviseerd het middel niet in het pakket op te nemen, omdat het niet kosteneffectief is. Het Zorginstituut adviseerde te gaan onderhandelen over een prijsverlaging. Deze onderhandelingen zijn nu beëindigd, omdat het bereiken van een aanvaardbare prijs niet mogelijk bleek.

Van Rijn hoopt op voorstel fabrikant

Staatssecretaris Martin van Rijn: 'We willen dit geneesmiddel graag beschikbaar maken voor patiënten en we zijn ook bereid daar een substantiële prijs voor te betalen. Opname in het pakket geeft ook scherper zicht op de werking van het geneesmiddel. Ik hoop dan ook dat de fabrikant ons alsnog een aanvaardbaar voorstel doet.' Van Rijn nodigt patiëntenorganisaties en andere betrokkenen, waaronder artsen en onderzoekers, uit voor overleg.