Zonnebrandcrèmes bieden minder bescherming tegen UVB stralen dan beloofd

15 zonnebrandmiddelen in tube of fles met beschermingsfactor SPF 30 werden getest. Van de 15 scoren er 3 een dikke onvoldoende omdat ze een veel lagere bescherming bieden dan ze claimen. Als je zonnebrand zoekt zonder parfum is de keuze beperkt. Vrijwel alle goedkopere middelen doen het beter dan de duurste. Voor de test gebruikten de bond alleen melk, geen sprays.

Beste uit de test

Opvallend is dat er ook zonnelotions zijn die het beter doen dan ze zelf beweren. Hema, Garnier en La Roche Posey bieden een bescherming gelijk aan SPF 50+ in plaats van de beloofde 30. Beste uit de test is de nieuwe versie beschermende zonnemelk Ambre Solair van Garnier met karité boter. De nieuwe Nivea Sun Protect & Hydrate is Beste Koop.

Kruidvat, leverancier van Europrofit, heeft naar aanleiding van de testresultaten een onderzoek ingesteld en de verkoop van het product voorlopig stop gezet. Kruidvat hoopt begin juni hun onderzoek afgerond te hebben. Clarins en Clinique hebben (nog) niet laten weten actie te ondernemen.