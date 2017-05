UMC Utrecht gebruikt nieuwe precisiebestraling MRI-Linac voor het eerst

Vorige week vrijdag is in het UMC Utrecht voor de eerste patiënt (first-in-man), uit een serie van vijf, behandeld in de zogenoemde MRI-Linac, de nieuwste radiotherapiemachine van het ziekenhuis. Dit heeft het UMC Utrecht bekendgemaakt.

'Glashelder beeld tumoren'

Met dit apparaat zijn tumoren glashelder te zien tijdens de behandeling. Door deze precieze en actuele beeldinformatie zijn tumoren te bestralen met chirurgische precisie met minimale schade voor de omliggende gezond weefsels; zelfs als een tumor beweegt tijdens de behandeling. De MRI-Linac is ontwikkeld door prof. dr. Jan Lagendijk, hoogleraar klinische fysica radiotherapie en prof. dr. Bas Raaymakers, hoogleraar experimentele klinische fysica.

Lineaire versneller

Al in 1999 bedacht Lagendijk dat het mogelijk zou moeten zijn een lineaire versneller (dat is het bestralingsapparaat) en een MRI in één machine te koppelen om patiënten beter en sneller te kunnen helpen. Onbegonnen werk, dacht vrijwel iedereen in het radiotherapieveld, omdat lineaire versnellers (veel metaal) en een MRI (hoog magnetisch veld) elkaar normaliter bijten. Toch gingen Lagendijk en Raaymakers halsstarrig door.

Internationaal consortium

Inmiddels is er een internationaal consortium van zeven gerenommeerde instituten met Elekta en Philips als industriële partners, die de Utrechtse ontwikkeling geadopteerd hebben. Een groot team van het UMC Utrecht bestaande uit artsen, fysici, laboranten en technici heeft in de afgelopen maanden alles in het werk gesteld om na 18 jaar eindelijk de eerste patiënt veilig en zeer nauwkeurig te kunnen behandelen.

Behandelplan aanpassen

Met de MRI-Linac worden 'live' 1.5T MRI beelden van de tumor gemaakt voor en tijdens een bestraling. Daardoor is de nauwkeurigheid van deze behandeling zeer hoog. 'In de eerste patiënt met de MRI-Linac hebben we kunnen aantonen dat we de dosis binnen 1% en op 0.3 mm nauwkeurig kunnen afgeven. Daardoor beschadigen we een minimum aan gezond weefsel ', aldus Lagendijk.

Behandelplan direct aan te passen

'Bovendien kunnen we het behandelplan aanpassen terwijl de patiënt in het apparaat ligt. Wij behandelen dus de actuele anatomie', voegt Raaymakers toe. Ook dat was tot nu toe onmogelijk terwijl dit zeer gewenst is omdat een tumor van vorm en volume kan veranderen of de omliggende organen bewegen.

Eerste fase klinische studie

Het onderzoek in het UMC Utrecht is nu in de fase dat in een eerste klinische studie vijf patiënten met botmetastasen worden bestraald, Deze tumoren zijn op zogenoemde bundelfoto’s te zien waardoor de nauwkeurigheid van de MRI gestuurde behandeling goed te evalueren is.

Als deze eerste klinische studie slaagt, start het UMC Utrecht een vervolgstudie met patiënten met tumoren in de buik en het bekken. Deze patiënten zijn de eersten die voordeel zullen gaan hebben van de MRI-Linac.

Hogere dosering

Eén van de hoofdonderzoekers van het UMC Utrecht, dr. Ina Jürgenliemk-Schulz, radiotherapeut-oncoloog, licht toe: 'We kunnen tumoren direct bestralen met een zo nodig hogere dosis zonder onnodige schade aan te richten in de omgevende gezonde weefsels.' Ook zal het naar verwachting mogelijk zijn de dagelijkse dosis te verhogen. Daardoor hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis.