USB-stick met 2.000 patiëntengegevens VUmc gestolen

Bij één van de medewerkers van Roche Diagnostics Nederland is eerder deze maand een USB stick met identificerende- en laboratoriumgegevens van bijna 2.000 patiënten van het VUmc gestolen. Dit heeft het VUmc vrijdag bekendgemaakt.

Verkeerde instelling apparatuur

De gegevens op de gestolen USB-stick gaan onder meer over bij VUmc uitgevoerde handelingen. Door een verkeerde instelling in de apparatuur zijn bij onderhoudswerkzaamheden door Roche Diagnostics Nederland deze gegevens onbedoeld op de USB-stick terechtgekomen.

Aangifte

Van de diefstal is aangifte bij de politie gedaan, als ook een directe melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De patiënten van wie gegevens op de USB-stick staan, zijn inmiddels per persoonlijke brief op de hoogte gesteld en hebben daarin excuses aangeboden gekregen. VUmc en Roche Diagnostics hebben verscherpte protocollen afgesproken om verlies van data te voorkomen.