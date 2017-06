Groeiend aantal reumapatiënten zorgt voor flinke stijging zorgvraag

Patiënten met reuma ontvangen ruim vier keer zo vaak thuiszorg dan de gemiddelde Nederlander. Voor persoonlijke verzorging geldt zelfs dat ze dit vijf keer zo vaak krijgen. Gezien de vergrijzing van de Nederlandse bevolking is het aannemelijk dat het aantal mensen met een reumatische aandoening zal stijgen. Hiermee stijgt ook het aantal mensen dat behoefte heeft aan zorg en ondersteuning. Dit volgt uit onderzoek uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van het Reumafonds.

In Nederland hebben 1,95 miljoen mensen een reumatische aandoening, oftewel 1 op de 9. Reumatische aandoeningen komen vooral voor bij ouderen. Juist in deze groep is de zorgvraag nog hoger, zo krijgt 40% van de 75-plussers met reuma thuiszorg, en zou bijna de helft graag meer hulp willen ontvangen van de partner of andere mantelzorgers. Ook zou 17% van de mensen met reuma graag meer of andere ondersteuning willen ontvangen uit de WMO, waaronder thuiszorg.

Mensen met reuma zijn op dit moment zeer tevreden over de zorg die ze ontvangen van verschillende zorgverleners voor hun reumatische aandoening. Waar ze minder tevreden over zijn is de afstemming tussen de verschillende zorgverleners en de afstemming tussen de zorg voor hun reumatische aandoening en de zorg voor andere chronische aandoeningen.

Wegwijs in zorgland

Dit laatste is zeer belangrijk, omdat een groot deel van de mensen met reumatische aandoeningen naast de reumatische aandoening ook nog andere chronische aandoeningen heeft en daarvoor veelal zorg van verschillende zorgverleners ontvangt. Bewustwording dat niet iedereen de vaardigheden bezit om in de veelheid aan zorgverleners (en instanties) zijn of haar weg te vinden, kan deze groep mensen mogelijk in de toekomst helpen.

Tijdens het 90-jarige jubileum van het Reumafonds in november 2016 zijn de eerste resultaten van dit rapport naar buiten gebracht. De nadruk toen lag vooral op participatie van reumapatiënten. Nu volgt het tweede deel van het rapport, waarin de nadruk ligt op zorggebruik. Dit rapport is op 1 juni 2017 aangeboden aan André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.