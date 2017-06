Cholera-epidemie in Jemen stoomt af op explosieve epidemie

Save the Children in Jemen waarschuwt dat de dodelijke cholera-uitbraak een explosieve epidemie kan worden. Als de huidige trend doorzet, kampt het land eind juni met meer dan 65.000 gevallen van cholera en mogelijk duizenden doden.

Elke dag komen er zeker 1.000 verdachte gevallen bij en bijna twee op de drie keer gaat het daarbij om kinderen jonger dan 15 jaar. In de eerste drie weken van de uitbraak zijn zeker 650 mensen gestorven aan cholera en acute diarree. Dat zijn er veel meer dan in dezelfde periode in oktober 2016, toen er ook een uitbraak was.

De ziekte verspreidt zich te snel om met de huidige middelen onder controle te krijgen. Als de cholera-crisis niet voor het begin van het regenseizoen in juli bedwongen is, kunnen er eerder duizenden dan honderden mensen sterven. Daarbij zullen ondervoede kinderen het hardst geraakt worden - naar schatting 2,2 miljoen kinderen in Jemen zijn ondervoed. Elke 10 minuten sterft een kind onder de vijf aan oorzaken die te voorkomen zijn.

Vuilnisophalers staken en geen schoon drinkwater

De uitbraak komt op een moment dat de gezondheidszorg, de sanitaire voorzieningen en de infrastructuur in Jemen op het punt staan verder in te storten. In hoofdstad Sana’a staken vuilnisophalers omdat ze al maanden geen loon hebben gehad. Door recente zware regenval en overstromingen is het water in de stad besmet en een nieuw regenseizoen komt eraan. Daarnaast hebben voortdurende bombardementen en beschietingen een aantal rioolpijpen vernietigd.

Vanwege het conflict draait op dit moment minder dan de helft van de gezondheidsvoorzieningen in Jemen. Tweederde van de bevolking -wat neerkomt op zo'n 14 miljoen mensen- heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Arts Zaid in een ziekenhuis in Sana’a: “Vorige week kregen we 2 of 3 verdachte gevallen per minuut binnen. Het aantal patiënten is schrikbarend. Mensen lagen in de gangen, soms moesten we zes kinderen in een bed leggen omdat er gewoon niet genoeg bedden waren. Er zijn te weinig medicijnen, te weinig artsen, er is niet genoeg apparatuur.”

De cholera-uitbraak verspreidt zich sneller dan een half jaar geleden, toen tussen oktober en januari dagelijks gemiddeld 160 verdrachte gevallen werden gemeld. Hulporganisaties zouden de situatie onder controle kunnen krijgen maar er is een groot tekort aan middelen.

'Kinderen sterven onder onze ogen'

Directeur Muhsin Siddiquey van Save the Children in Jemen: “Slechts 20 procent van het benodigde geld is toegezegd, terwijl er kinderen voor onze ogen sterven. We kunnen de situatie veranderen door het publiek bewust te maken, te helpen tegen ziektes en diarree, door medische goederen uit te delen en middelen tegen uitdroging. Maar dan moeten wel de invoerbeperkingen voor medische hulpgoederen worden opgeheven en moeten er direct extra fondsen beschikbaar komen. Voordat het te laat is.”

Save the Children vecht tegen de enorme nood in Jemen via hygiëne- en sanitatieprogramma’s en door de inzet van extra mensen in een de districten Sana'a, Hajjah, al-Huddayah en Taiz. De organisatie leidt gezondheidswerkers en vrijwilligers op, helpt bij het opzetten van behandelcentra voor acute diarree, levert medische hulpgoederen en helpt met schoon drinkwater. Ook geeft Save the Children voorlichting aan gemeenschappen om de verspreiding van ziektes te voorkomen.