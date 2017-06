Verscherpt toezicht Rotterdams verpleeghuis verlengd

Het verscherpt toezicht op het Rotterdamse verpleeghuis Pniël is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met twee maanden verlengd. 'Pniël is een verpleeghuis in Rotterdam van de Lelie zorggroep. Daar verblijven mensen met lichamelijke aandoeningen en met dementie', zo meldt IGZ woensdag.